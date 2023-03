Stalking ed estorsione all'ex fidanzata, a processo ex calciatore di Lazio e Napoli

L'ex calciatore di serie A Angelo Paradiso è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stalking, estorsione e diffamazione ai danni della sua ex fidanzata, una modella. L'uomo, 46 anni, è ai domiciliari dal 15 marzo scorso.

Secondo l'accusa, Paradiso, che ha giocato nella Lazio e nel Napoli, avrebbe riempito di insulti e intimidazioni l'ex, minacciando di dare fuoco all'auto e al ristorante della donna. L'ex calciatore avrebbe aperto falsi profili social dove insultava la donna. Per Paradiso il processo inizierà il 7 giugno. In un primo momento Paradiso era stato indagato anche per il reato di revenge porn, ipotesi poi decaduta.

Mesi di minacce

Era il 2020 quando tutto iniziò. La ragazza, che ha avuto il coraggio di denunciare, ha vissuto mesi nel terrore. Prima ha subito frasi del tipo "Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo, sei finita", poi dopo la fine del loro rapporto, le minacce e persino lettere in Rai, millantando rapporti con colleghi sposati.

Paradiso avrebbe persino definito la sua ex come una escort davanti ai genitori di lei. Così come avrebbe aperto dei profili fake sui social network con il solo intento di insultare l'ex fidanzata. E neanche la procedura a suo carico lo avrebbe fatto desistere, ragione per cui è stato arrestato.

Chi è Angelo Paradiso

Paradiso è cresciuto calcisticamente nella Lazio, dove però non ha mai giocato da professionista. L'apice della sua carriera a Lecce, con qualche apparizione in Serie A nella stagione 1999/2000. L'annata precedente ha vestito la maglia del Napoli di Renzo Ulivieri in Serie B. Dopo l'esperienza in Salento, varie esperienze tra Cesena, Ravenna e Lucchese, un anno anche in Svizzera al Bellinzona e poi a Malta, dove vinse la Supercoppa con il Birkirkara.