Talpa in tribunale, Marianera in aula: "Ho millantato per soldi"

"Ho millantato di avere conoscenze, anche in sala intercettazioni, ho ingigantito le informazioni che in realtà avevo preso da internet, anche sul funzionamento del sistema, con la luce verde e rosso, ho trovato la foto sul web. L'ho fatto per procurarmi un bacino di clienti e fare più soldi ma ora se tornassi indietro non millanterei più".

Si è difesa così in aula Camilla Marianera, la praticante avvocato in carcere dal febbraio dello scorso anno e accusata insieme al suo compagno Jacopo De Vivo di corruzione in atti giudiziari. Per De Vivo, che ha optato per il rito abbreviato, la procura di Roma ha chiesto una condanna a 6 anni. I due sono accusati nell'inchiesta della pm Giulia Guccione di avere 'venduto' in cambio di 'mazzette', notizie coperte dal segreto istruttorio.

Marianera, a processo con rito ordinario, ha risposto oggi alle domande della pm e dei giudici dell'ottava sezione penale, a partire dall'incontro con Luca Giampà, arrestato poi per tentato omicidio ai danni di Antonio Casamonica nell'agguato avvenuto nel luglio 2019 in zona Spinaceto, a Roma.

''Con De Vivo incontrai Giampà che ci disse di aver trovato un gps nella sua auto. Io in seguito gli dissi che avevo controllato e gli dissi che aveva il telefono sotto controllo perché lo diedi per scontato'' ha detto in aula Marianera. ''De Vivo sapeva che io con Giampà millantavo, ma la nostra relazione era abbastanza litigiosa e in un momento di rabbia gli dissi che se non avessi preso 500 euro per il mio servizio me li doveva dare lui''. Alla domanda della pm Guccione, che le contesta di aver cambiato versione rispetto a quanto affermato nel primo interrogatorio in merito al fatto che De Vivo sapesse delle sue 'millanterie', Marianera ha risposto ''Non ero lucida, ero provata, stavo in galera da meno di 24 ore e non avevo dormito''.

Secondo l'atto d'accusa dei pm, dal 2021 al dicembre scorso, De Vivo e Marianera ''erogavano utilità economiche a un pubblico ufficiale allo stato ignoto, appartenente agli uffici giudiziari di Roma e addetto all'ufficio intercettazioni, perché ponesse in essere atti contrari ai doveri del suo ufficio, consistenti nel rilevare l'esistenza di procedimenti penali coperti dal segreto, l'esistenza di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, atti remunerati mediamente nella misura di 300 euro a richiesta''.