I procacciatori abusivi di clienti per gli Ncc fuori dall'aeroporto: oltre 14 mila euro di multe

Procacciavano clienti per i conducenti Ncc, senza averne titolo e in modo abusivo. Nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e NCC, i carabinieri hanno sanzionato, per un totale di 14.748 euro, sette cittadini italiani sorpresi nel Terminal 3 mentre procacciavano clienti da condurre a Roma.

Tre operatori NCC, invece, sono stati sorpresi mentre si dividevano un gruppo di passeggeri che si erano procacciati fuori dagli stalli. Nei loro confronti è scattato l’ordine di allontanamento dall’aeroscalo per 48 ore e la sanzione di 100 euro.