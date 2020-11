Roma, principio di incendio nei locali tecnici del palazzo della Farnesina

Principio di incendio nei locali tecnici del palazzo della Farnesina, sede Ministero Degli Esteri, a Roma.

Alle ore 10.30 circa, la sala operativa del Comando Provinciale Vigili del fuoco è stata allertata dai Carabinieri in servizio nel palazzo della Farnesina, per fumo proveniente dai locali tecnici in cui sono riposte batterie e alloggiati quadri elettrici al piano quinto dell'edificio. Giunte sul posto, le squadre hanno spento il principio di incendio tramite estintori a CO2.

Non risultano persone intossicate.