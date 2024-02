Le ambizioni dei 'magrebini italiani' nella guerra dello spaccio di Tor Bella Monaca. La sfida ai Moccia e a "Naruto"

Avevano messo in piedi un giro di spaccio indipendente a Tor Bella Monaca, tra via Amico Aspertini e via dell'Archeologia. 'Prince', la moglie, 'Luca' l'egiziano, 'Zac' e altre quattro persone non avevano timore di vendere in strada la loro merce. Nord africani di seconda generazione, nati in Italia, che vivono da anni nel quartiere della periferia di Roma est, che hanno stretto legami e che non hanno più voglia di vivere nell'ombra, come avevamo raccontato già su RomaToday mappando il quartiere strada per strada.

Dopo una indagine coordinata dalla procura di Roma e portata avanti dai carabinieri della compagnia di Frascati e dalla stazione di Tor Bella Monaca, un altro tassello nel puzzle criminale del supermercato della droga aperto h24 della Capitale è stato scritto. A finire in carcere, come detto, sei persone, tra loro anche due donne. Tutti giovani tra i 33 e i 23 anni. E il più giovane era proprio il capo, 'Prince', nato a Roma e di origine tunisina sposato con una ragazza di tre anni più grande di lei. I due avevano al civico 69 di via dell'Archeologia la loro base.

L'ambizione dei "magrebini italiani"

Da tempo 'Prince', 'Luca' l'egiziano e 'Zac' erano entrati nel giro dello spaccio. Facevano la manovalanza alle grandi famiglie che con la droga fanno affari da tempo. Stanchi della situazione, nel 2021 provarono ad alzare la testa. Si facevano vedere in giro armati e avevano un loro piccolo giro. Una ambizione che Vincenzo 'Naruto' Vallente provò a spezzare con un agguato, sparando e ferendo due ragazzi, tra cui anche 'Zac'.

Colpi di pistola che però non fermarono i "magrebini italiani". L'anno dopo stessa scena, questa volta i bersagli erano 'Prince', il capo del gruppo di spaccio emergente, e 'Luca'. Questa volta a far fuoco contro il gruppo che si stava continuando ad allargare erano stati i Moccia.

Dopo quell'agguato davanti a un bar in via Ferdinando Quaglia, i carabinieri il 28 dicembre 2022 arrestarono sei persone tra cui anche Gaetano Moccia, noto pregiudicato della zona e finito nei guai per un blitz al Ferro di Cavallo, e fratello del defunto boss Vincenzo Moccia, detto Vincenzino, morto in carcere nel 2008.

La reazione

Con gli arresti la musica cambiò. Pochi giorni dopo, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, altri spari. Questa volta contro alcune auto davanti al civico 106 di via dell'Archeologia, la roccaforte dei Moccia. Un segnale chiaro. A far fuoco era stato il gruppo di 'Prince' e il messaggio era cristallino: con i Moccia in carcere loro avrebbero continuato a spacciare indisturbati.

Spaccio h24 e in carcere

E così hanno tentato. Come tutte le più grandi piazze, anche il gruppo di 'Prince' spacciava a tutte le del giorno e della notte, pure con consegne a domicilio effettuate con auto a noleggio intestate a terze persone. Quando 'Prince' fu arrestato e portato in carcere, lo scettro passò alla moglie. Il giorno di Pasqua un cliente contattò la moglie di 'Prince': "Senti te avanzato un ovo", lei rispose di sì e lui: "C'ho na fame porco due", prima della consegna di quella che in realtà era cocaina.

Anche dal carcere 'Prince' dettava gli ordini e proprio dentro Regina Coeli stava organizzando un giro di spaccio alternativo, facendosi arrivare la cocaina in dosi cucite all'interno delle tute: "La tuta dell'Ajax, preparasse". Anche lì i clienti non mancavano. D'altronde, come sottolineano inquirenti e investigatori, la moglie di 'Prince' si dava da fare e pur di soddisfare sempre le richieste degli acquirenti, era disposta a variare i canali di rifornimento, stipando poi la droga nei box di Tor Bella Monaca. Ora la loro banda di pusher è stata sgominata e i sei sono finiti in carcere come disposto dal gip Maddalena Cipriani.