Primavalle, picchia un poliziotto: l'aveva trovata con una dose di cocaina

Ha reagito male ad un controllo della polizia di Stato, aggredendo un poliziotto, picchiandolo tanto da essere costretto a ricorrere alla cure in ospedale. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì a Primavalle, in via Mario Carrara dove una romana di 45 anni è stata fermata per un controllo dalla polizia.

Nervosa, la donna aveva con sè una dose di cocaina. Quando le sono state chieste spiegazioni, la 45enne ha aggredito uno degli agenti, colpendolo con calci e pugni. L'uomo delle forze dell'ordine è stato portato in ospedale e ne avrà per sette giorni. La donna, invece, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.