Alba di fuoco a Primavalle. In fiamme sei cassonetti

Alba di fuoco a Primavalle dove sono andati a fuoco sei cassonetti di Ama. Il rogo è divampato poco dopo le cinque di questa mattina in via Federico Borromeo, all’altezza del civico 28.

Cassonetti in fiamme a Primavalle

L’incendio ha coinvolto una batteria di raccoglitori posizionati lungo il marciapiede. Una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma Montespaccato in transito si è subito adoperata attivando la richiesta per I Vigili del Fuoco che sono intervenuti ed hanno domato le fiamme.

Al momento non sono stati rinvenuti elementi utili per definirne la natura. Non sono stati coinvolti mezzi o strutture abitative. In corso indagini da parte dei carabinieri.