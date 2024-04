Prima ruba nel supermercato, poi aggredisce il direttore

Ieri pomeriggio, una donna è entrata in un supermercato in zona Tomba di Nerone e, dopo essersi impossessata di diversa merce, ha aggredito il direttore con calci, pugni e morsi, al fine di guadagnarsi la fuga. Alcuni clienti del negozio hanno allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato la donna, una 46enne di Capo Verde, e recuperato la refurtiva del valore di circa 150 euro.

E' entrata nel supermercato ed ha iniziato a fare la spesa gratuitamente. Una spesa "furiosa" trasformatasi presto in aggressione ai danni del direttore. Siamo nella zona di Tomba di Nerone e il responsabile del supermercato, dopo aver visto il furto, si è avvicinato per provare a fermare la donna. La reazione è stata all'insegna di calci, pugni e morsi. Tanto è bastato per guadagnarsi la fuga.

