Prima Porta, ossa ritrovate al cimitero Flaminio: i carabinieri indagano e Ama si dichiara parte lesa

Ama si dichiara "parte lesa" e sottolinea la piena collaborazione con i carabinieri che stanno indagando dopo il rinvienimento di ossa sulle tombe del cimitero Flaminio, a Prima Porta. Da dove vengono i reperti trovati sopra le tombe nei giorni scorsi? È ciò che i militari dell'Arma dovranno scoprire tramite le indagini.

I due rinvenimenti, quello di giovedì 23 luglio e quello del giorno precedente, si sono verificati nei campi 117 e 118, aree che da tempo "non sono interessate da esumazioni o da altre operazioni cimiteriali", ha spiegato Ama in una nota diffusa nel pomeriggio del 25 luglio.

"Ci siamo immediatamente attivati per denunciare l'episodio, come già fatto per quello precedente, ai Carabinieri della Stazione Prima Porta. L'azienda, che è parte lesa e attiva nella vicenda, sta assicurando la massima collaborazione all'Arma. I responsabili di Ama-Cimiteri Capitolini proprio giovedì 23 luglio hanno chiamato i militari sul posto per fare piena luce sui fatti", si legge.

"Ama è fortemente impegnata nel garantire costanti condizioni di decoro e fruibilità all’interno del cimitero Flaminio-Prima Porta, che si estende su una superficie di 143 ettari ed è il più grande d'Europa. - conclude la nota - Il nuovo affidamento per la cura del verde è regolarmente operativo e su tutta la superficie cimiteriale vengono quotidianamente eseguite operazioni di sfalcio e diserbo nei vari quadranti che seguono un cronoprogramma mensile e che sono poi seguite da ulteriori interventi di pulizia".