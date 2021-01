Prima Porta, fermato con panetti di hashish pronti per lo spaccio: barman nei guai

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Cassia hanno arrestato un 38enne di origini somale che fa il barman.

Notato aggirarsi con fare sospetto in zona Prima Porta, i Carabinieri hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, per una verifica. L'atteggiamento particolarmente nervoso del fermato ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti e ad eseguire un’accurata perquisizione, al termine della quale sono spuntati 200 grammi di hashish, suddivisi in due panetti, nonché tutto il materiale per il confezionamento della sostanza.

Il 38enne, che nel corso delle operazioni ha cercato anche di sottrarsi al controllo, è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida; dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.