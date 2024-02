Prete trovato morto a Roma in una cabina per le fototessere

Choc a Roma. Un uomo è stato trovato privo di vita in una cabina per le fototessere davanti a una scuola. Il tragico rinvenimento alle prime ore di questa mattina a Tor Sapienza. Un passante ha notato un uomo immobile all'interno della struttura e ha chiamato il 112. Una volta sul posto i soccorsi hanno accertato il decesso dell'uomo, identificato poi in un prete ortodosso.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza a portarsi alle prime ore di oggi - mercoledì 28 febbraio - su via di Tor Sapienza, a pochi metri da piazza De Cupis e dall'ingresso del plesso Gismundo dell'omonimo istituto comprensivo del V municipio. All'interno della cabina il cadavere del religioso, un cittadino straniero di 66 anni.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo un primo esame del medico legale intervenuto a Tor Sapienza l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Informato il magistrato di turno, la salma del 66enne è stata affidata alla confraternità della chiesa di via San Pellegrino.