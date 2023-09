Narcos Montespaccato: preso dopo 5 anni il latitante colombiano che faceva affari con 'Zio Franco'

Lo cercavano da cinque anni e dopo una lunga indagine il latitante colombiano Jorge Rodrigo Paez Nino, che secondo gli investigatori riforniva di cocaina il clan Gambacurta di Montespaccato, è stato catturato con la collaborazione della guardia civil spagnola una volta che è stato riconosciuto all'aeroporto di Madrid.

Nella serata di ieri, con volo proveniente da Madrid, Jorge Rodrigo Paez Nino è giunto all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Il quarantaquattrenne ricercato dal 19 giugno 2018. Si era reso irreperibile al momento dell'esecuzione del provvedimento cautelare derivato dalla maxi operazione Hampa dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Roma, che nel giugno cinque anni fa portò all'arresto di 58 persone.

Quell'indagine aveva permesso di evidenziare l'esistenza di un'associazione per delinquere, nel quartiere capitolino di Montespaccato. Franco Gambacurta, detto 'zio Franco', era ritenuto il capo ed è stato condannato a 30 anni, come chiesto dal pm Francesco Cascini. Nel gruppo anche Massimiliano e Roberto Gambacurta. Assolto invece Salvatore Nicitra, ex esponente della banda della Magliana e considerato dai magistrati il "Re di Roma nord".

Secondo quanto ricostruito i Gambacurta, che avvalendosi di una fitta rete di spacciatori distribuivano al dettaglio ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana a Montespaccato e dintorni. A loro volta ricevevano lo stupefacente da un ulteriore sodalizio capeggiato da due fratelli colombiani, Jorge Rodrigo Paez Nino (il latitante preso ieri), e Pablo Andres Paez Nino, lui ancora latitante.

I due avevano organizzato l'importazione in Italia, tramite la Spagna e l'Olanda, di cocaina attraverso camion, navi da crociera e navi da trasporto commerciale. In particolare, dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci era stato documentato che i fratelli Paez Nino avevano trasferito 50 chilogrammi di cocaina a Napoli, trasportandola nascosta all'interno di un camion, attraverso la collaborazione di un clan camorristico di Torre Annunziata e di un gruppo di albanesi, e consegnato, in diverse occasioni, a un esponente riconducibile ai Gambacurta, quantità pari a due/tre chilogrammi di cocaina all'interno del porto di Savona e del porto di Civitavecchia avvalendosi del supporto di alcuni collaboratori presenti a bordo di navi da crociera e/o commerciali in navigazione lungo la costa italiana.