Sanità, 228 vincitori e nessun assunto. Gi assistenti amministrativi in presidio alla Regione

“Concorso fantasma”: è lo striscione esposto sotto alla Regione Lazio dai manifestanti in presidio da stamattina, mercoledì 23 aprile, per chiedere al presidente Francesco Rocca risposte sull’assunzione dei 228 idonei al concorso pubblico indetto dalla Asl Roma 1 nel 2020 per il profilo professionale di Assistente amministrativo. La procedura si è conclusa lo scorso agosto, con la pubblicazione della graduatoria di 673 posizioni, tra cui 228 vincitori e 445 idonei, ma ad oggi nessuno di questi è stato convocato.

La protesta contro Rocca

“La graduatoria dell'8 agosto 2023 è stata riconfermata sul bollettino della Regione Lazio il 10 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 – spiega Nicoletta Di Giorgiorappresentante del Comitato concorso assistenti amministrativi Asl Roma 1 -. A oggi siamo ancora in attesa di una risposta trasparente, concreta ed effettiva da parte della Regione Lazio, che ci ha di fatto liquidati a febbraio scorso. La graduatoria, inoltre, ha durata biennale e la scadenza non è troppo lontana”.

L’interrogazione

Sul caso aveva presentato un’interrogazione al presidente Rocca, a fine gennaio, Massimiliano Valeriani, consigliere regionale Pd e componente della commissione Sanità. “Il concorso – spiegava - è stato bandito dalla Asl Roma 1, come ente capofila, ma il personale amministrativo può essere assunto anche dalla Asl Roma 2, dall'azienda ospedaliera San Camillo, dal policlinico di Tor Vergata, dall’Ifo e dall’Ares 118. Queste strutture avrebbero bisogno di nuove risorse umane per ampliare e migliorare i servizi erogati, ma il presidente Rocca ha bloccato le assunzioni, impedendo ad Asl e ospedali di chiamare i vincitori di concorso senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione”. Questa la risposta fornita dal presidente Rocca: “Nelle Asl del Lazio l’unica urgenza che non abbiamo è sugli amministrativi. Certo, possono esserci delle singole sacche in alcune Asl, ma rispetto a una cattiva distribuzione che negli anni si è stratificata e su questa patologia vogliamo intervenire. Ma abbiamo dato la priorità al personale di pronto soccorso e infermieristico e non ci siamo riusciti perché i concorsi vanno deserti, ad esempio quello degli psichiatri”.

I vincitori del concorso: “Siamo una priorità”

Una risposta, quella di Rocca, che ha amplificato ulteriormente la rabbia dei vincitori del concorso, che dal presidio di oggi rispondono: “Siamo qui oggi per ribadire che invece siamo eccome la priorità. Perché una sanità che funziona permette una reale collaborazione tra personale sanitario ed amministrativo”. Secondo i manifestanti, inoltre, le motivazioni date da Rocca in risposta all’interrogazione del consigliere dem non corrisponderebbero alla realtà: “Ci è stato fornito un quadro distorto, alterato da un rapporto Regionale generalizzato che non affronta il problema reale del fabbisogno di personale all'interno delle varie aziende sanitarie aggregate di questo concorso. Solo a febbraio, solo la Asl Roma 2 ha dichiarato una carenza per oltre 170 unità per il personale amministrativo, ribadendo la assoluta necessità e priorità di queste figure professionali”. I manifestanti si sono uniti al presidio organizzato dai Cobas per chiedere l’internalizzazione dei servizi appaltati nelle Asl e nelle aziende ospedaliere della Regione e l’assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici che vi operano.