Preside di una scuola picchiato dal patrigno di uno studente per una sospensione non gradita

Una sospensione non gradita al figlio della compagna. Questa la causa scatenante dell'aggressione subita dal preside di un istituto paritario della Giustiniana, a Roma Nord. Colpito dal patrigno di un alunno è stato poi costretto alle cure dell'ospedale. I fatti, resi noti da Il Tempo e confermati da fonti della questura al nostro giornale, lo scorso 15 di marzo, davanti a decine di testimoni.

Sono stati gli agenti del commissariato Flaminio di polizia a raccogliere la denuncia del dirigente scolastico dell'istituto paritario San Gabriele. Intervenuti poco dopo le 16:30 di venerdì 15 marzo dopo la richiesta d'intervento al 112 per un'aggressione davanti all'istituto scolastico di via della Giustiniana 1200.

Ascoltato il preside, il 65enne ha riferito ai poliziotti di essere stato aggredito per una sospensione non gradita dal patrigno di un alunno della scuola. Scaraventato in terra dall'uomo, il preside ha sbattuto violentemente il gomito rimanendo ferito.

Richiesto l'intervento ai soccorsi il 65enne è stato accompagnato dall'ambulanza del 118 in codice giallo all'ospedale Villa San Pietro. Raccolta la denuncia e identificato l'aggressore sul caso procedono gli agenti del commissariato Flaminio di polizia.