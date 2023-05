Presa a bastonate nel garage dal convivente, i vicini sentono le urla e chiamano i carabinieri

È stata presa a bastonate dal suo convivente. Colpi così forti che l'hanno fatta urlare dal dolore. Grida che fortunatamente hanno attirato l'attenzione del vicinato e in molti hanno chiamato il 112. Sul posto diverse auto dei carabinieri e un'ambulanza del 118.

È quanto successo ieri sera in un garage condominiale in via di Boccea. Qui una donna ha raccontato di essere stata colpita dal convivente con un bastone, dopo una lite tra i due. La stessa è stata vista andare via in ambulanza del 118 con vistosi lividi al volto e alle braccia.

Poco dopo l'uomo, più grande di lei, è stato invece portato via dai carabinieri della stazione di Montespaccato che sono usciti dal garage anche con un bastone presumibilmente utilizzato nell'aggressione. Bocche cucite tra i militari intervenuti. Secondo quanto si è appreso è stato attivato il cosiddetto codice rosso e l'uomo è stato condotto in carcere.