Prenestino, sospesa la licenza alla sala slot ritrovo di pregiudicati

Una sala slot ritrovo di pregiudicati in piazzale Prenestino. Al locale, in più occasioni scenario di fatti di cronaca, gli agenti del Commissariato Porta Maggiore hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni.

Secondo quanto emerso, in più occasioni, la sala era divenuta ritrovo di pregiudicati nonché teatro di fatti "criminosi avvenuti nel mese di febbraio e ottobre" quando, nel locale, sono stati arrestati, in seguito dell'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, due cittadini di nazionalità extracomunitaria. Inoltre all'interno dell'esercizio commerciale sono avvenuti "numerosi episodi di microcriminalità, tra cui rapine, risse e spaccio di sostanze stupefacenti, motivo per il quale è stato anche oggetto di segnalazioni da parte dei residenti e delle istituzioni di zona", ha spiegato la questura.