Prende a calci un bus e distrugge il vetro della porta posteriore

Un bus danneggiato, con il vetro posteriore rotto e una linea che ha sospeso il suo servizio in anticipo. E' quanto accaduto nella serata di ieri a Cornelia dove, all'improvviso e senza motivo, un uomo ha dato in escandescenze iniziando a prendere a pugni e calci un autobus della Trotta della linea 246, fermo al capolinea. In particolare un calcio ha rotto il vetro della porta posteriore.



A dare l'allarme l'autista del bus. Sul posto i carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Dalle testimonianze raccolte ad agire sarebbe stato un cittadino straniero che, subito dopo l'atto vandalico, si sarebbe dato alla fuga.