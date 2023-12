Prima infastidisce i passeggeri del bus, poi prende a calci i carabinieri

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver preso a calci i carabinieri che tentavano di fermarlo.

Il fatto è accaduto nella serata di venerdì 2 dicembre su via Cristoforo Colombo. Il 34enne, cittadino del Pakistan, era appena sceso dal mezzo Atac della linea 714, che collega i capolinea di stazione Termini e piazzale Luigi Nervi all'Eur. L'intervento dei Carabinieri della stazione Roma San Paolo si era reso necessario in quanto il giovane aveva infastidito i passeggeri durante tutta la corsa.

Diverse le segnalazioni giunta al NUE 112. Alla vista della pattuglia dei militari, l'uomo è subito sceso dal bus cercando di allontanarsi a piedi. Una volta raggiunto dai militari, ha opposto resistenza sferrando calci per divincolarsi. Una volta calmato e fermato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre nella serata del 2, intorno alle 22.30, l'autista del tram 8 è stato costretto a fermare la corsa all'atezza di via Arenula. A bordo, infatti, due uomini avevano iniziato a litigare animatamente per furili motivi. Chiamato il 112, i Carabinieri della stazione Roma Aventino sono giunti sul posto, hanno identificato i due contendenti e li hanno denunciati per interruzione di pubblico servizio.