Roma prega per Mary Grace Duque, la donna uccisa da un pirata della strada a largo Preneste

"Giustizia" è la parola più gettonata. La commozione, il silenzio e la compostezza la fanno da padroni, come è nella natura della comunità filippina. Mary Grace Catubay Duque, la 42enne filippina travolta e uccisa da un pirata della strada a largo Preneste, è stata ricordata oggi dai suoi connazionali a piazza Manila.

Un centinaio di persone riunite in preghiera, davanti alla statua di José Protasio Rizal. Una foto della vittima e candele bianche, accese in omaggio della donna hanno accompagnato i vari interventi al microfono, gran parte nella lingua madre, quella filippina. Assente il marito della donna che viene raccontato come profondamente provato dal dolore. Nei prossimi giorni il corpo della donna sarà portato nelle Filippine: i funerali si svolgeranno lì, dove ad attenderla ci sarà l'anziana madre e il resto della famiglia.

Un incidente, quello di Mary Grace, che ha profondamente scosso l'intera comunità. Sin dai primi attimo dopo l'investimento, con la 42enne ancora tra la vita e la morte, in tanti si sono impegnati per raccogliere testimonianze e aiutare nell'individuazione del responsabile dell'incidente. Pirata della strada ancora in libertà, con i vigili del V gruppo Prenestino sulle sue tracce. Anche per questo in piazza Manila in tanti hanno chiesto con forza giustizia, scandendo più volte al microfono la parola.

Del caso si sta interessando anche l'ambasciata in Italia, in costante contatto con i vigili. Ritrovata l'auto a noleggio nella zona di Portonaccio, gli agenti avrebbero individuato, ma non ancora rintracciato un 30enne pregiudicato, ritenuto l'automobilista alla guida della Panda. Una svolta è attesa ad ore.