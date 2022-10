Minaccia di gettarsi dal quarto piano, il vicino prova a salvarla ma precipita dal terrazzo

Si è calato dal terrazzo all'ultimo piano con l'intenzione di trarre in salvo una donna che minacciava di gettarsi dal balcone del suo appartamento al quarto piano. Un eroe improvvisato che ha però rischiato grosso. Perso l'equilibrio l'uomo è infatti precipitato colpendo la donna. Solo per una fortunata casualità i due non sono precipitati nel vuoto ma sono finiti sul balcone dell'appartamento dove vive la 34enne. A trarli in salvo ci hanno poi pensato i carabinieri, anche loro saliti sul terrazzino per soccorrere la donna. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di giovedì nel quadrante sud est della Capitale.

Ad allertare i militari della stazione di Centocelle numerose telefonate al 112 che indicavano la presenza di una donna che, seduta sulla ringhiera di un balcone con le gambe verso l'esterno, stava minacciando di volersi gettare nel vuoto. Grida ed urla che hanno richiamato l'attenzione dei residenti, in particolare di un vicino - un uomo di 56 anni - che senza aspettare l'aiuto dei soccorritori ha pensato bene di salire sul tetto della palazzina di quattro piani per soccorrere la 34enne che intanto proseguiva a minacciare di voler mettere in atto l'estremo gesto.

Sul posto dopo il 54enne sono intervenuti i militari dell'arma che dopo aver trovato la porta dell'appartamento al quarto piano chiusa - ed aver richiesto l'intervento dei vigili del fuoco - in una corsa contro il tempo sono saliti sul terrazzino della palazzina di quattro livelli.

Una volta sul tetto hanno però trovato il vicino eroe che stava cercando di raggiungere il balcone sottostante al quarto piano. Proprio in quel momento il 54enne ha però perso l'equilibrio ed è caduto finendo sulla ragazza che si trovava al piano di sotto con i due che sono quindi caduti direttamente sul pavimento del balcone.

Da qui l'intervento dei carabinieri, che dopo essere riusciti a raggiungere la donna ed il vicino li hanno affidati alle cure del 118. Ferito, il 54enne è stato trasportato all'ospedale Vannini con 7 giorni di prognosi (con contusioni alla spalla, al braccio ed al gomito), mentre la donna - illesa - è stata invece accompagnata all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti del caso.