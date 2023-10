Precipita con il parapendio, i vigili si calano da Monte Ripoli e lo salvano

Se la caverà l'uomo precipitato con il parapendio da Monte Ripoli, nel comune di Tivoli, alle porte di Roma. L'incidente alle ore 18.30 circa di ieri quando è arrivata una chiamata dal 112 per segnalare che un parapendista era precipitato lungo strada San Gregorio altezza km 2, nella scarpata che collega il margine destro della carreggiata.

Sul posto c'era il responsabile della scuola parapendio che ha indicato al 118 e alle pattuglie della polizia locale intervenute il luogo dove era precipitato. Due agenti ed il responsabile si sono calati lungo la scarpata - non senza difficoltà, anche a causa del buio - per accertarsi delle condizioni del ferito il quale rimanendo sempre cosciente, lamentava dolori alla schiena e non poteva muoversi, raccontando di essere precipitato per aver perso la giusta corrente di vento.

Aiutato dagli agenti che si erano calati, l'uomo è stato recuperato e immobilizzandolo sulla lettiga. Pertanto, veniva trasportato presso l'ospedale di Tor Vergata in codice giallo per le cure del caso.