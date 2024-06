Precipita con il parapendio, è grave

Un uomo di 64 anni è precipitato con il parapendio ed è grave, tuttora in osservazione, al policlinico Gemelli di Roma. È successo intorno alle 20 di ieri a Bracciano, in via Campo delle rose.

A chiamare i carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e i sanitari del 118, è stato un amico dell'uomo che non aveva avuto più sue notizie. Il 64enne è stato elitrasportato e ricoverato in codice rosso.