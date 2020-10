Si arrampica sul balcone di casa dell'ex ma precipita dal secondo piano, donna in ospedale con le gambe rotte

Si è arrampicata sul balcone di casa dell'ex fidanzato ma è precipitata fratturandosi entrambe le gambe. A rimanere ferita una donna. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.00 della notte fra il 6 ed il 7 ottobre ad Ostia.

In particolare la donna si è arrampicata sino all'appartamento sul lungomare Paolo Toscanelli, in quel momento vuoto, dove è residente l'ex fidanzato, presumibilmente per riprendersi i propri effetti personali. Poi ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto.

Ferita, ma da quanto si apprende non in pericolo di vita, la donna è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia con entrambi gli arti inferiori fratturati. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della Compagnia di Ostia che propendono per l'incidente.