Pratoni del Vivaro e palazzo comunale blindati, la stretta contro le proteste dei no vax alle porte di Roma

Blindati della polizia e dei carabinieri che sorveglieranno i pratoni del Vivaro. La polizia locale che guarderà da vicino gli ingressi del palazzo comunale di Rocca di Papa. Dopo il divieto del prefetto di Roma e della questura, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per prevenire qualsiasi problema derivante da facinorosi no vax che, nei giorni scorsi, avevano annunciato un 'campo Hobbit', nell'area verde dei pratoni del Vivaro per mettere insieme un "esercito" contro le norme anti contagio decisa dal governo.

Il palazzo comunale è stato transennato, anche per evitare iniziative anche di qualche singolo, considerate le tante minacce via social ricevute dalla sindaca del comune dei Castelli Romani, Veronica Cimino dopo che si era detta "pronta ad adottare tutti i provvedimenti e le misure", senza escludere la richiesta "dell'istituzione di una zona of limits blindata a tutela del territorio, come già avvenuto in passato".

Presidiati da polizia e carabinieri anche i caselli autostradali con ingresso a Roma e le strade principali che portano ai castellani romani. In queste aree, pattugliate da auto civetta, non sono esclusi posti di blocco a macchia di leopardo.

Nel frattempo, come annunciato su Telegram, la segreteria nazionale del 'Fronte di liberazione nazionale' ha annunciato che la manifestazione ai pratoni del Vivaro prevista dal 10 al 13 febbraio "non potrà più svolgersi per evitare gravi turbamenti all’ordine pubblico". Una decisione inevitabile, dopo l'emanazione da parte della prefettura dell'ordinanza che vietava qualsiasi manifestazione, corteo o raduno non autorizzato fino al 14 febbraio. Il movimento, che si è fatto conoscere negli ultimi mesi per le sue posizioni no vax e contro il green pass, ha deciso così di uniformarsi al provvedimento ma promette battaglia e continua a non escludere una presenza a Roma, già dal 14 febbraio.