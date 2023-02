La praticante avvocato e la "talpa": 300 euro a notizia riservata. "Aiutavano anche i Casamonica"

Tre squilli anonimi per far capire che il lavoro era stato fatto. Era questo il segnale della "talpa" - ancora anonima - di piazzale Clodio che dava il via libera a Camilla Marianera e al suo fidanzato, anche lui finito nei guai, che si erano attivati per avere informazioni segrete dal tribunale. In media, ogni richiesta, veniva pagata trecento euro. Tanto bastava, grazie al contatto giusto, per entrare in possesso degli atti relativi a procedimenti penali coperti da segreto o intercettazioni.

La ricostruzione della procura

A svelare il sistema corruttivo una indagine del nucleo investigativo dei carabinieri e della procura di Roma che ha portato ai domiciliari una praticante avvocato di 27 anni, Camilla Marianera e il suo compagno Jacopo De Vivo, figlio di Giuseppe noto come 'Peppone', storico esponente ultrà della Curva Sud romanista morto per una malattia nel 2015.

Secondo l'atto d'accusa, dal 2021 al dicembre scorso, i due "con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, erogavano utilità economiche a un pubblico ufficiale", ancora ignoto, appartenente agli uffici giudiziari di Roma e addetto all'ufficio intercettazioni, perché rilevasse l'esistenza di procedimenti penali "coperti dal segreto, l'esistenza di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche". Atti pagati in media 300 euro a richiesta.

Le informazioni per i Casamonica

L'indagine, secondo quanto si apprende, è nata parallelamente ad un altro procedimento penale per fatti di droga, ancora coperta da segreto istruttorio. Secondo quanto ricostruito, qualcuno degli intercettati avrebbe cercato di avere notizie sull'esistenza di alcune intercettazioni.

Marianera e il suo compagno, a settembre 2020, avrebbero quindi incontrato una persona che voleva sapere se fosse indagato e sottoposto a intercettazioni dopo aver scoperto un gps nell'auto della moglie appartenente alla famiglia Casamonica. Pochi giorni dopo la richiesta quell'uomo è stato arrestato per droga.

E così che emerso come i due giovani indagati ''fossero coinvolti" perché, secondo l'accusa, erano in grado di acquistare le informazioni segrete sull'esistenza di alcune intercettazione, "penetrando i sistemi e le procedure di garanzia e controllo della segretezza delle stesse". Il tutto grazie, appunto, ai "favori illeciti" della "talpa" nell'ufficio delle intercettazioni della procura di Roma.

La ricostruzione degli inquirenti

Marianera e De Vivo, sottolinea il gip di Roma Gaspare Sturzo nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto i domiciliari per i due, sarebbero due persone che "intermediano illecitamente" pagando pubblici ufficiali "in cambio di notizie sensibili perché coperte dal segreto d'ufficio", relative a procedimenti in corso.

Camilla Marianera, secondo il gip, ha ''un profilo non secondario" perché capace di "sapersi infiltrare nei gangli della burocrazia pubblica''. Come consulente dell'assessorato comunale alla sicurezza (assessorato e assessore Monica Lucarelli del tutto estranei all'indagine, ndr.), Marianera ha partecipato a riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, luogo istituzionale nel quale c'è "la possibilità di attingere notizie sensibili rispetto agli sviluppi di attività criminali è altissima'' si legge.

"A me fa tanti favori"

La personalità di Marianera e De Vivo viene descritta come ''assolutamente pericolosa" per come hanno fatto breccia nel sistema di controllo interno dell'ufficio intercettazioni della procura.

Nell'ordinanza è proprio la giovane praticante avvocato Camilla Marianera a spiegare di poter contare su di un funzionario: ''Diciamo che conosciamo una persona che sta in procura nell'ufficio dove sbobbinano le intercettazioni". E poi ancora: "A me fa tanti favori". La "talpa" avrebbe offerto informazioni non solo sui procedimenti ma anche sulla presenza di sistemi di monitoraggio, come i gps nelle macchine. Le indagini proseguono per trovare la "talpa" e ricostruire la fuga di notizie dalla procura.