Prati e Flaminio senza internet per colpa dei furti di rame

Black out della linea telefonica e cali di potenza nella banda della rete internet. Problemi, per i residenti di Prati, riconducibili a furti di rame avvenuti nei giorni scorsi nel quartiere.

Si è conclusa con l'arresto di quattro uomini tra i 42 e i 63 anni il mistero dell'ammanco di bobine di rame che sabato, aveva mandato in tilt la rete nella quartiere che ospita anche uffici, tribunali e negozi. Gli agenti del commissariato Salario Parioli sono intervenuti in piazzale della Marina, su richiesta di un gestore telefonico che aveva segnalato il malfunzionamento di una centrale.

Nelle vicinanze hanno notato un furgone bianco e due auto sui quali quattro persone stavano caricando cavi di rame in quantità sospetta. Dopo aver seguito a distanza il gruppo, i poliziotti l'hanno bloccato in via della Maglianella, in un sito di stoccaggio.

All'interno del furgone sono stati sequestrati 18 spezzoni di cavo telefonico da 2.400 coppie di rame lunghe due metri, per un peso totale di circa 485 chili. I quattro sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.