La sedicenne che spaccia hashish e lsd nella movida di Prati

Una studentessa di 16 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo essere stata trovata in possesso di quasi mezzo chilogrammo di hashish e di 3 grammi di lsd, droga pronta per essere venduta nella movida del sabato sera.

La sedicenne è stata individuata dai carabinieri della stazione di Madonna del Riposo durante una serie di controlli organizzati tra Prati, l’Aurelio e piazza Bologna. La droga è saltata fuori nel corso della perquisizione, e la ragazza è finita agli arresti domiciliari.

Nel corso dei controlli sono state identificate in totale 178 persone. Oltre alla sedicenne, in zona piazza Bologna i carabinieri hanno sanzionato un 20enne cittadino croato, un 18enne romano e un 28enne di Napoli trovati in possesso di dosi di marijuana e hashish, per uso personale.