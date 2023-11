Bambina nasce in mezzo al traffico di Prati, il primo abbraccio con la mamma dentro l'automobile

Delle urla disperate arrivavano da un garage, echeggiando tra i locali della movida e i motori delle auto. Uno scenario al quale certamente nessuno era pronto. Sono le 19:40 su via dei Gracchi, in zona Prati. Lì vicino c’è la casa di cura Santa Famiglia dove una famiglia, una coppia di genitori cinesi con un bambino di 3 anni, si stava recando dall’ostetrica Celestina Liliana Evangelista perché la donna, incinta oltre la 40° settimana, era entrata in travaglio. La voglia di venire al mondo della sua bambina, però, era troppa e la coppia non ha fatto in tempo ad arrivare in sala parto. Una situazione più unica che rara che si è risolta, però, nel migliore dei modi.

Parto nel traffico

“Nonostante 33 anni di carriera non mi era mai successa una cosa del genere” racconta, a Romatoday, Evangelista. Lei era arrivata poco prima in clinica, avvertita dalla donna che la stava raggiungendo lì in macchina. “Aspettavo la signora insieme alla professoressa Frammarino” racconta ancora Evangelista che, arrivata sulla soglia della clinica, ha sentito delle urla e, come lei, tantissime altre persone.

Il marito della donna, vedendo che la moglie era già al limite, si era fermato con l’automobile, un furgoncino di medie dimensioni, nei pressi di un garage. Lì sono stati raggiunti dalla dottoressa Evangelista che, in borghese e senza guanti, ha assistito al parto.

“Non c’era altro da fare – racconta ancora la dottoressa – quando mi sono avvicinata ho visto che la testa era incoronata, stava quasi per uscire. Mi sono resa conto che dovevo assisterla in auto”. Così, Evangelista ha mandato il futuro neo papà al centralino della clinica per avvisare la sala parto. Dalla clinica, è arrivato subito il supporto richiesto. All’ostetrica sono state portate le clump, le pinze per il cordone, e tutto il materiale necessario per il parto. La bambina è nata senza problemi, sotto gli occhi di decine di passanti e del fratellino di 3 anni, rimasto in auto insieme alla mamma. Appena nata, la bimba è stata messa a contatto con la mamma e avvolta con una coperta che aveva portato il papà.

Una grande gioia per tutta la clinica Santa Famiglia dell’amministratore unico Donatella Possemato, struttura che ha ormai “adottato” la coppia. Dopo il parto la bimba, che pesava 3 chili e 300 grammi circa, è stata visitata nel reparto di neonatologia: dagli esemi è risultato stare in perfetta salute. La mamma, ricoverata, verrà dimessa invece nella giornata di lunedì 27 novembre.