Lasciato a terra con il volto tumefatto: era stato aggredito e derubato da due giovani

E' stato trovato a terra con il volto tumefatto, dopo essere stato aggredito e derubato del suo scooter a piazzale Clodio. Medicato e soccordo, la vittima di 37 anni ha denunciato i fatti e, all'alba di questa mattina, una pattuglia del I Gruppo Prati, in servizio di controllo nell'area circostante il Mercato dei Fiori in via Trionfale, ha fermato due uomini a bordo di quello scooter oggetto di furto.

Erano da poco passate le 4 del mattino del 31 agosto quando gli agenti hanno notato due giovani procedere a velocità sostenuta e senza casco a bordo di un Honda Sh: subito fermati, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti risalendo al proprietario dello scooter che si trovava in ospedale, al Santo Spirito, dopo essere stato aggredito e rapinato del proprio veicolo.

La pattuglia, avvisate immediatamente le forze dell'ordine che avevano in carico la denuncia del cittadino, ha accompagnato i responsabili presso gli uffici, dove sono in corso ulteriori accertamenti sui due ragazzi di nazionalità belga di circa 20 anni.