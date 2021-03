Il pranzo sul terrazzo condominiale in barba alle norme anti Covid: undici multe

Pranzi domenicali sui terrazzi condominiali bloccati perché in barba alle norme anti Covid. E' successo in zona Repubblica. A notare la scena sono stati i carabinieri che sono stati attirati dalla musica ad alto volume provenire da una terrazza in via San Nicola da Tolentino, a pochi metri dalla stazione dei carabinieri di via Vittorio Veneto.

Lì sette persone che, approfittando della bella e soleggiata giornata di ieri, avevano organizzato un pranzo con amici sul terrazzo condominiale. Non solo: i militari hanno notato che in un altro terrazzo attiguo a quello in cui era scattato il controllo, facente parte di uno stabile di via di San Basilio e di pertinenza di un B&B, i due affittuari dell’immobile stavano allegramente banchettando con altri 4 conoscenti.

Per tutti è scattata la prevista sanzione amministrativa per inosservanza divieto di spostamento verso abitazioni private diverse dalla propria e divieto di assembramento.