A Roma sud pozzi inquinati. L'Asl li fa chiudere

L'11 aprile il dipartimento di prevenzione dell'Asl Roma 6 ha comunicato le analisi chimiche effettuate una settimana prima all'interno dei pozzi destinati al consumo umano di via della Zoologia 17 e quanto è emerso ha fatto partire l'allarme. Non è la prima volta che le ispezioni dei tecnici riscontrano grosse criticità, tali da costringere la chiusura dell'erogazione di acqua.

Pozzi chiusi a Santa Palomba

I prelievi, come detto, sono stati effettuati il 3 aprile. Gli incaricati del dipartimento prevenzione dell'Asl Roma 6 si sono recati in un pozzo privato di proprietà della Mercitalia Logistics, del gruppo Ferrovie dello Stato. Hanno sede legale in piazza della Croce Rossa, ma i magazzini sono in via della Zoologia, nel comune di Pomezia, località Santa Palomba. E' un'area industriale al confine con il IX municipio di Roma Capitale e con il quadrante del Laurentino.

Le analisi dell'Asl e l'ordinanza comunale

"L'esito delle analisi - si legge nella relazione - non risulta conforme ai sensi del decreto legislativo 18 del 2023 per le acque destinate al consumo umano". Prelevando campioni dal rubinetto del servizio igienico, infatti, l'Asl ha riscontrato una quantità di Solfati pari a 258 milligrammi per litro. Il limite massimo, stabilito dalla nuova normativa che ha abrogato quella precedente del 2001, è pari a 250 milligrammi per litro per il consumo umano. E così è stato chiesto di "disporre con urgwnza immediata sospensione dell'erogazione" fino all'eliminazione delle cause che hanno portato alla "non conformità" dei parametri. La settimana successiva della comunicazione dell'Asl, anche il Comune di Pomezia è intervenuto con un'ordinanza ad hoc, firmata dalla sindaca Veronica Felici.

Il caso del deposito Eni

Nella stessa area si trovano dei magazzini di Eni Spa. Ad aprile 2023 due dirigenti della multinazionale fondata dallo Stato sono finiti sul registro degli indagati per il reato di inquinamento ambientale. I carabinieri del Noe, nucleo operativo ecologico, avevano accertato che tra il 2019 e il 2023 il deposito di carburanti di proprietà dell'Eni a Santa Palomba di Pomezia aveva inquinato alcuni serbatoi, a causa della progressiva fuoriuscita di carburante, provocando anche l'inquinamento dei terreni circostanti e interessando in maniera irreversibile la falda acquifera.