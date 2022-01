Positivo al Coronavirus viola la quarantena e prende un treno per Roma

Ha preso un treno e si è recato a Roma. Visitata la Città Eterna è quindi tornato a casa in Umbria. Niente di anomalo se non fosse che il giovane passeggero fosse positivo al Coronavirus e quindi in quarantena. Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria a denunciare il ragazzo, che nonostante il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dove era in isolamento a causa della positività al Covid19, è stato sorpreso alla stazione ferroviaria di Foligno di ritorno da un viaggio nella Capitale.

Alla richiesta di chiarimenti, il giovane ha riferito agli agenti di essere stanco di stare a casa e, per tale motivo aveva deciso andare a Roma per "fare un giro" e svagarsi un po', ritenendosi ormai nelle condizioni di poter riprendere le normali attività quotidiane senza alcuna autorizzazione ufficiale da parte degli organi sanitari preposti.

A quel punto gli agenti, dopo aver fatto chiarezza sulla normativa vigente e sui pericoli che il suo comportamento poteva avere la salute pubblica, hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria per la violazione delle norme sul contenimento dell'epidemia da Covid19. In seguito, i poliziotti hanno subito attivato gli organi competenti per una completa e accurata sanificazione del convoglio.