Positivo al covid, ignora la quarantena e passeggia in via Pineta Sacchetti

Nonostante fosse positivo al covid, è uscito di casa a passeggiare. In via Pineta Sacchetti, i carabinieri della stazione Trionfale hanno per questo motivo denunciato un 41enne romano per "delitti contro la salute pubblica", che ha ignorato l'isolamento domiciliare.

L'uomo già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in caserma, è stato notato dai militari mentre passeggiava all’interno del parco, nonostante fosse sottoposto a quarantena, in quanto positivo al Covid-19. In viale Angelico invece, i militari hanno sanzionato il titolare di una tabaccheria poiché sprovvisto di Green Pass.