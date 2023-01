Ladri in azione nel parcheggio della caserma: distrutti i finestrini delle auto

Mentre decine di ragazzini e le loro famiglie erano presi dalla partita di rugby delle Fiamme Oro, alcuni ladri d'auto erano in altre faccende affaccendati, proprio sotto le finestre del reparto della reparto mobile della polizia di Stato a caccia di oggetti preziosi. E' successo sabato 14 gennaio, in pieno giorno e ad essere "battezzate" sono state almeno una decina di vetture, tutte con uno dei finestrini spaccati dai predoni.

Ladri d'auto in azione nel parcheggio davanti alla caserma

La denuncia arriva dal vicepresidente del consiglio municipale in XI, Marco Palma (FdI), che si trovava proprio nei pressi del parcheggio della caserma "Gelsomini", all'altezza del civico 1680 della Via Portuense, zona Fiera di Roma. "Ero lì per un sopralluogo - racconta - perché dopo tanto tempo è stato messo in sicurezza l'attraversamento pedonale". La Portuense è una strada ad altissima percorrenza e ogni giorno circa 400 bambini e ragazzi la percorrono per entrare al campo, ospitato dalla caserma della polizia di Stato ma anche nella piscina". "Ad un certo punto, mentre andavo via - prosegue Palma - un agente ha attirato l'attenzione mia e di un collega, perché dalla finestra vedeva alcuni ladri di auto in azione nel parcheggio".

Dieci vetture danneggiate

Ricevuto l'allarme, sia l'agente sia il consigliere municipale sono accorsi verso le macchine ("dove tra le altre cose c'era mia moglie ad aspettare, nella nostra vettura"), non trovando nessuno ma la "sorpresa" di circa 10 vetture danneggiate. "Mia moglie, stando in auto, ha sentito dei colpi - prosegue Palma - ma vedendo che il parcheggio è una sorta di discarica a cielo aperto, dopo un'occhiata veloce, ha pensato che fosse un camion che stesse scaricando rifiuti in modo illegale". Qualcosa di illegale stava succedendo, ma non era lo sversamento di rifiuti.

Palma (FdI XI municipio): "Ho scritto un esposto a Gualtieri, Ama, Asl e vigili del fuoco"

"Non mi resta altro che scrivere un esposto al sindaco, perché il comune è proprietario dell'area di sosta di via Rudolf Diesel sui due lati - annuncia Palma - sia per la pulizia sia per la richiesta di un sistema di video sorveglianza, ai vigili del fuoco perché nella discarica a cielo aperto sono presenti anche pericolose bombole di gas, all'Asl Roma 3 per la probabile presenza di amianto e rifiuti pericolosi, all'Ama per vedere bonificare i luoghi. Non ci vuole molto: bisogna solo darsi da fare rendere i cittadini più sicuri ed alimentare la fiducia nelle istituzioni".