Portuense, chiusa una pasticceria. La Questura: "Pessime condizioni igienico sanitarie"

Nel corso del fine settimana in corso il distretto di Polizia di San Paolo ha effettuato una serie di controlli, in collaborazione con il personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nelle zone di largo la Loggia, Portuense e Corviale.

In particolare, in un bar pasticceria di Portuense la Polizia ha riscontrato l'assenza di certificazione di avvenuta sanificazione, ma c'è di più. Gli agenti, infatti, hanno rilevato le pessime condizioni igienico sanitarie, con alimenti conservati in maniera non idonea, scarti alimentari ammuffiti mischiati ad altri di prossima lavorazione e nessuna indicazione di provenienza dei prodotti: al titolare è stata certificata una multa ed emessa una diffida al ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Avendo riscontrato anche la violazione amministrativa per il mancato rispetto delle normative anti-Covid 19, è stata disposta la chiusura per 3 giorni.

Dentro al bar i poliziotti hanno trovato una cliente intenta a giocare alle slot machine fuori gli orari consentiti, per questo il titolare è stato sanzionato per violazione dell'ordinanza sindacale 111 del 2018: il totale delle sanzioni contestate è stato di 1.850 euro.