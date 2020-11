Portuense, con tenaglia e roncola fa razzie tra le auto in sosta

E' stato sorpreso in pieno giorno mentre stava saccheggiando le auto in sosta in zona Portuense. Protagonista, un georgiano di 38 anni arrestato alle 9:30 di lunedì 2 novembre.

A fermarlo gli agenti del XII Distretto Monteverde arrivati in via Raffaele Battistini angolo Virginia Agnelli, per una segnalazione di persona intenta a rubare su veicoli in sosta. Qui i poliziotti hanno riscontrato la presenza del georgiano di 38 anni, risultato essere irregolare sul Territorio Nazionale.

Lo straniero, alla vista dei poliziotti, nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha iniziato a minacciarli con un coltello. Fermato, ha iniziato a scalciare e colpire i poliziotti ma è stato prontamente bloccato. Indosso al predetto è stata rinvenuta una tenaglia, una forbice, una pinza ed un coltello a roncola. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per resistenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale. Recuperata la refurtiva rubata.