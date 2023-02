Il traffico illecito di rifiuti in porto: decine di scooter pronti a partire per l'Africa

Decine di scooter, interi o a pezzi, impilati in un container, parti meccaniche e persino un’auto, una Audi, nascosta sotto un cumulo di materassi.

È quanto hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nel porto di Civitavecchia, insieme con i carabinieri forestali, in alcuni container diretti in Senegal, Togo e Tunisia. Un traffico illecito di rifiuti portato alla luce nell’ambito di due complesse inchieste internazionali denominate “Demeter VIII” e “Trash”.

I funzionari hanno sequestrato tre partite di merce per un peso complessivo di 32 tonnellate e 23mila euro di valore. Tra i rifiuti sono stati scoperti 38 motocicli interi fuori uso e parti di ricambio, un’autovettura e motori per mezzi industriali non bonificati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, mobilio e oggetti per la casa.

I rifiuti, stivati in container, erano dichiarati per l'esportazione da operatori con sede nel Lazio e nelle Marche, ma i documenti doganali che accompagnavano i container non corrispondere alla vera natura delle merci che contenevano. I reati configurati sono il falso ideologico in dichiarazione pubblica, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, trasporto e traffico illecito dei rifiuti con l’aggravante ambientale.

I container, a loro volta messi sotto sequestro, sono il frutto di un’analisi del rischio condotta dal reparto antifrode dell’ufficio delle dogane di Civitavecchia, insieme con l’ufficio di intelligence della direzione antifrode centrale e con l’intervento dei carabinieri forestali della sezione di Civitavecchia.