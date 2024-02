Portellone posteriore alzato per entrare nel varco Ztl senza pagare la multa

Contromano o con la targa nascosta dal nastro adesivo o da un cartone. Tecniche e stratagemmi adottati dagli automobilisti-furbetti per entrare nei varchi Ztl nonostante il divieto di accesso e transito. Metodi "classici" da incivili, a cui se ne aggiungono ogni volta di nuovi. Ultimo in ordine di tempo quello scoperto dalla polizia locale dopo essere stato immortalato sui social network: il portellone posteriore rialzato per occultare i numeri di targa.

L'automobilista è stato rintracciato dagli agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) della polizia locale di Roma Capitale. Cinquantuno anni, aveva eluso il controllo del varco elettronico Ztl, posto in piazza della Repubblica all'ingresso di via Nazionale, aprendo il portellone posteriore dell'auto, poco prima di transitare sotto la telecamera, in modo da occultarne la targa.



Gli agenti, grazie a una attività di indagine, avviata subito dopo aver visionato un video pubblicato su una nota piattaforma social, nel quale veniva ripreso l'accaduto, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il responsabile.

Fondamentale l'accurata analisi delle immagini delle telecamere acquisite presso il reparto validazione illeciti della polizia locale. L'uomo, un 51enne italiano con precedenti specifici, è stato quindi denunciato dai caschi bianchi per i reati di truffa e occultamento di targa.