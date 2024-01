Porsche in fiamme in un garage: indagano i carabinieri

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 22,30, in un box auto, in largo Milano ad Ardea, in provincia di Roma. Le fiamme hanno distrutto una Porsche che era parcheggiata all'interno.

Il proprietario ha dichiarato di non aver mai subito atti estorsivi o minacce di alcun genere. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ardea e della compagnia di Anzio che hanno avviato le indagini.