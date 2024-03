Evdokiya Popadinova, l'attaccante della Lazio Women che ha subito un tentativo di rapina a Roma

"Un ragazzo ha appena tentato di rapinarmi in strada a Roma e mi ha minacciato con una pistola". Lei è Evdokiya Popadinova, attaccante bulgara della Lazio Women e della nazionale di Sofia e, attraverso il suo profilo instagram, ha denunciato un tentativo di rapina subito in pieno giorno a Roma, mentre stava andando in un negozio di articoli texani, nella zona di Balduina.

La calciatrice bulgara, in base al suo racconto, è stata avvicinata da una persona con una pistola ma è riuscita a mettere in fuga il rapinatore chiudendo la portiera della macchina e impedendogli di farle del male.

"Sto ancora tremando", ha denunciato attraverso delle storie su Instagram. "Un ragazzo ha cercato di derubarmi in strada Ero andata in un Texas store a Roma per comprare un cappello da cowboy. Una volta uscita dal negozio un ragazzo in scooter mi si è avvicinato dicendomi: "Non scappare", mi ha puntato una pistola e voleva spararmi".

Quindi Popadinova continua: "Non sapevo cosa fare, ho chiuso e bloccato lo sportello. Lui si è avvicinato e si è messo davanti a me con lo scooter. Sono stata già derubata a Napoli. Non mi sono mai sentita più insicura in nessun altro paese e ho vissuto in America. Sono stata in Inghilterra e in altri paesi ma non mi era mai capitata una cosa simile nel mezzo della giornata. Le persone pazze sono ovunque ma non è una coincidenza che sia accaduto in Italia: Napoli, Roma".