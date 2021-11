Incidente sulla Pontina, schianto tra due auto: grave un 50enne. Ferita anche una donna incinta

Incidente stradale nelle notte tra il 14 e il 15 novembre, sulla Pontina, nel tratto tra Pomezia e Roma, in direzione della Capitale. A scontrarsi, una Mercedes Classe A e una Toyota. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale ed il personale del 118.

Due i feriti. Il più grave, trasportato in ospedale in codice rosso, un uomo di 50 anni. Ferita in maniera lieve, una donna in gravidanza. Portata in ospedale per precauzione, sta bene. Sono al vaglio degli inquirenti le cause dall'incidente.