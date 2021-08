Ponte Vittorio Emanuele, minaccia di gettarsi nel Tevere: salvato 22enne

Il 22enne, in evidente stato di choc, è stato affidato per accertamenti alle cure del personale sanitario

È stata la prontezza di un agente della Polizia Locale di Roma Capitale a salvare un ragazzo di 22 anni un attimo prima che finisse nelle acque del Tevere. I fatti risalgono al primo pomeriggio di martedì 24 agosto, quando una pattuglia del I Gruppo Centro, durante uno dei consueti controlli nella zona, ha visto il giovane che, scavalcato la balaustra di Ponte Vittorio, era pronto a lasciarsi cadere.

In pochi secondi una delle due agenti è accorsa verso il ragazzo e, insieme ad un operatore del 118 fermatosi sul luogo, lo ha afferrato e tratto in salvo. Il 22enne di nazionalità tedesca, in evidente stato di choc, è stato affidato per accertamenti alle cure del personale sanitario.