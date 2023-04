Aggredito e preso a bottigliate da due clienti: "Facci mangiare e bere gratis"

Minacciato, preso a bottigliate in testa e rapinato da due clienti che pretendevano di mangiare e bere gratis. È successo al titolare di un chiosco bar nella zona del ponte Umberto I la notte scorsa, a intervenire in suo soccorso i carabinieri della compagnia di Roma Centro.

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni arrivate al 112 su una rissa davanti al chiosco. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il titolare dell’attività, un cittadino del Bangladesh, sotto choc e dolorante, che ha raccontato di essere stato aggredito da due uomini. L’uomo è stato affidato all’ambulanza del 118, che lo ha portato all’ospedale Santo Spirito in codice giallo, mentre uno dei due aggressori, un 28enne romano, è stato fermato sul posto.

Del complice, invece, non c’era ormai più traccia. Indagini sono ora in corso per rintracciarlo.