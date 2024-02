Ponte Milvio, pusher in azione vicino al bar degli studenti

Spacciava droga nella zona di Ponte Milvio e stazionava spesso nei pressi di un bar abitualmente frequentato dagli studenti. A bloccare l'uomo, tratto in arresto poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati i poliziotti del XV distretto di Ponte Milvio e gli agenti del reparto prevenzione crimine Lazio.

La perquisizione personale e veicolare effettuata sul posto ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina confezionate e pronte alla cessione. Inoltre, nel successivo controllo effettuato presso l’abitazione dell’arrestato è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente per un totale di 140 grammi di cocaina, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento della droga nonché la somma di euro 2.955 in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.

Un altro arresto a Roma nord

Gli agenti del commissariato Flaminio, in un'altra operazione, mentre transitavano in ciale delle Galline Bianche, hanno notato un'auto condotta da un giovane ragazzo di 22 anni, fermarsi sul bordo strada e attendere con le 4 frecce in funzione. Fermato per un controllo, l'uomo fin da subito è apparso nervoso e dopo poco ha consegnato spontaneamente un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish. Nella successiva perquisizione veicolare sono stati rinvenuti altri involucri contenenti 200 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana, oltre a 5.000 euro in contanti.