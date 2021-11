Ponte Milvio, prende a pugni un uomo in un bar: per 2 anni non potrà frequentare la movida di Roma nord

Ha picchiato un uomo in un bar, lo ha preso a pugni e poi ha colpito la vittima anche con una colonnina porta dispenser. Il ferito, trasportato con urgenza in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Un fatto successo lo scorso 11 settembre, ricostruito dalla polizia che, all'epoca dei fatti, denunciò un 20enne romano.

Oggi, la posizione del giovane aggressore, si aggrava. A suo carico è stato emesso dal Questore di Roma un provvedimento D.A.C.U.R., divieto d'accesso alle aree urbane, che gli vieta per 2 anni di ritornare nell'area dove è avvenuta l'aggressione. Il 20enne romano non potrà frequentare nelle ore serali i locali nella zona di Ponte Milvio, Tor di Quinto e parte del quartiere Flaminio.