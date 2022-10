Donna precipita nel Tevere per farsi un selfie: grave in ospedale

Una donna di 48 anni è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere precipitata nel Tevere da Ponte Milvio.

La segnalazione al 112 è arrivata intorno a mezzogiorno. Sul posto sono immediatamente intervenuti il nucleo sommozzatori, l’imbarcazione fluviale, la squadra di vigili del fuoco di Prati, il nucleo Saf e la polizia.

I soccorritori si sono calati nel fiume con un’imbracatura, hanno recuperato la donna e l’hanno assicurata alla barella per riportarla in superficie. Una volta sulla strada è stata affidata a un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all'ospedale Gemelli per le cure. A indagare sull’accaduto adesso è la polizia: tra le ipotesi c'è che la donna sia caduta accidentalmente nel tentativo di scattare una foto.