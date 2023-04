Va in commissariato, esce e buca con un coltello la ruota dell'auto di un poliziotto

Evidentemente avrà pensato di non essere stato trattato bene da chi si è trovato a raccogliere la sua denuncia o la sua richiesta, fatto sta che quando è uscito dal commissariato di Polizia di Ponte Milvio, in via degli Orti della Farnesina, ha tirato fuori un coltello e l'ha conficcato nella gomma di una delle auto parcheggiate subito fuori dall'edificio.

Protagonista della vicenda, avvenuta poco dopo le 12.30 di venerdì 7 aprile, un ragazzo di appena vent'anni, cittadino tunisino. Poco prima si era recato al commissariato di Ponte Milvio, presumibilmente per una denuncia o per questioni legate ai documenti. Quando è uscito, per motivi che non sono stati chiariti, si è "vendicato" bucando la gomma di un'auto parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Peccato che l'auto fosse il mezzo privato di uno degli agenti della Polizia di Stato in servizio in quel momento negli uffici del commissariato, che è uscito e ha fermato il ragazzo, arrestandolo. Il giovane tunisino è ora accusato di danneggiamento aggravato.