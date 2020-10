In fuga dai militari si getta dal ponte della metro, 32enne in ospedale con le gambe rotte

Si è lanciato dal ponte della metro da un'altezza di diversi metri procurandosi diverse fratture agli arti inferiori. A terminare la propria fuga in ospedale un uomo di 32 anni, scappato alla richiesta di documenti da parte dei militari dell'Esercito alla fermata della metro San Paolo.

I fatti sono accaduti la mattina di mercoledì. Da quanto si apprende l'uomo, un cittadino nigeriano, si è dato alla fuga sui binari della metro per sfuggire agli accertamenti dei soldati. Arrivato sul ponte ferroviario si è gettato su viale Giustiniano Imperatore ma si è rotto le gambe terminando così la sua fuga.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma San Paolo e l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale con delle fratture multiple agli arti inferiori. Accertamenti in corso da parte dei militari per comprendere i motivi della fuga e ricostruire l'accaduto.