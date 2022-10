Aggrappata ad una piattaforma nelle acque del Tevere, salvata una donna

Un uomo l'ha vista lasciarsi cadere nel Tevere ed ha dato l'allarme. A gettarsi nelle acque del fiume romano una donna. In balia della corrente la donna ha avuto la forza di aggrapparsi ad una piattaforma galleggiante, per poi chiedere aiuto, dopo aver desistito dalla sua intenzione di farla finita. Da qui l'intervento dei soccorritori che l'hanno poi tirata fuori ed affidata al personale medico.

Il tentato suicidio su ponte Marconi. Lanciato l'allarme al 112 nel tratto di fiume è intervenuta la squadra fluviale Tevere della questura di Roma che è scesa sotto l'argine del fiume per ricercare la donna.

Chiamando a gran voce nella speranza di una risposta, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da una flebile voce che chiedeva aiuto dalle acque tumultuose e fredde: a quel punto gli agenti hanno visto la donna aggrappata ad una piattaforma galleggiante e, avvicinatisi a lei, sono riusciti a legarle una corda intorno alla vita e a tirarla fuori salvandole la vita e affidandola al personale medico nel frattempo giunto sul posto.

In stato confusionale e di ipotermia, la donna è stata trasportata in codice rosso al San Camillo per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti.