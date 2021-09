Ponte Mammolo, l'auto a noleggio è "stupefacente": nei guai due giovani romani

Nascondevano la droga nell'auto a noleggio e la trasportavano. A fermarli la scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo dei Parioli. Sono così finiti in manette due giovani romani di 25 e 20 anni.

I due sono stati fermati dai Carabinieri in via Tiburtina all'altezza dell'incrocio con via Cassino, per essere sottoposti ad un normale controllo. L'atteggiamento dei ragazzi nell'auto ha spinto i militari ad approfondire il controllo: la perquisizione veicolare, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 5 involucri con 27 palline in cellophane con all’interno cocaina, occultati nello schienale del sedile lato guida e sotto il tappetino posteriore.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato ad un ulteriore sequestro di altre 7 dosi, rinvenute dai Carabinieri nell’abitazione del 25enne. I due pusher sono stati portati in caserma, dove saranno trattenuti con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.